Brexit, il Parlamento boccia la proposta di Johnson: "No a elezioni il 12 dicembre"

La Camera dei Comuni ha respinto la mozione del governo guidato da Boris Johnson che voleva le elezioni anticipate il 12 dicembre 2019. Decisiva è stata l'opposizione laburista, che ha impedito di raggiungere il quorum, come era successo in altre due occasioni. I voti favorevoli alla mozione sono stati 299, meno dei due terzi necessari (ossia 434 voti).

C'è però anche la proposta di LibDem e Snp, che vorrebbero andare al voto il 9 dicembre modificando a maggioranza semplice da domani la legge vigente sulle elezioni. Il governo Tory potrebbe sostenerla. Inoltre Johnson ha detto che sarà presentato un progetto di legge per tenere le elezioni, che i deputati dovrebbero votare martedì e per una legge ordinaria serve solo la maggioranza semplice.

La richiesta inoltrata dal Regno Unito all'UE è stata accettata: la Brexit slitterà ancora e la nuova data indicata è il 31 gennaio 2020, tre mesi rispetto alla scadenza in vigore fino a poche ore fa.

La conferma è arrivata oggi dal Presidente del Consiglio UE Donald Tusk, che via Twitter ha ufficializzato il via libera al rinvio da parte dei 27 Paesi membri:

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.