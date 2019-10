Brexit, via libera al rinvio al 31 gennaio 2020

I 27 Paesi UE hanno acconsentito a rinviare l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea entro il 31 gennaio 2020. Il Paese potrebbe tornare al voto nel mese di dicembre.

La richiesta inoltrata dal Regno Unito all'UE è stata accettata: la Brexit slitterà ancora e la nuova data indicata è il 31 gennaio 2020, tre mesi rispetto alla scadenza in vigore fino a poche ore fa.

La conferma è arrivata oggi dal Presidente del Consiglio UE Donald Tusk, che via Twitter ha ufficializzato il via libera al rinvio da parte dei 27 Paesi membri:

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.