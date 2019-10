Elezioni Umbria, Conte: "Il Governo va avanti". Salvini e Meloni all'attacco

Di Redazione Blogo.it lunedì 28 ottobre 2019

Il Premier Conte si è detto pronto a restare al suo posto dopo il voto in Umbria. Reazioni furenti di Salvini e Meloni

"Ho il sole, il cielo, il mare…". Il Premier ha risposto così, citando il brano Meraviglioso di Domenico Modugno, ai giornalisti che gli chiedevano se si sentisse messo in discussione dopo il risultato elettorale nelle regionali dell'Umbria. Poi, successivamente, Conte ha articolato meglio il suo pensiero: "Sono tranquillo, è un test regionale, a Tesei faccio le mie congratulazioni e auguri di lavorare al meglio per la comunità umbra, che merita un lavoro efficace. Ha vinto il centrodestra, ne prendiamo atto".

Conte si è detto pronto ad accogliere "le riflessioni che dovranno fare anche i leader", ma "nella consapevolezza che si tratta di piani diversi" perché "non è un test regionale che può incidere". Il Premier ha poi aggiunto che "se non avessimo coraggio, determinazione e lungimiranza sarebbe meglio andare tutti a casa. Siamo qui nella massima consapevolezza di un progetto riformatore del Paese".

Le reazioni di Salvini e Meloni

Matteo Salvini ha subito risposto a distanza al suo ex Presidente del Consiglio: "Il premier Conte prosegue nella sua arrogante opera di distruzione dell'Umbria, sbagliare è umano ma perseverare è diabolico. Ogni giorno ha un problema nuovo, sembra avere tanti fronti aperti". Poi il leader leghista ha aggiunto che il voto degli umbri è anche "una risposta a quell'improvvisato Consiglio dei ministri della disperazione" a Narni, dove Di Maio, Zingaretti, Speranza e lo stesso Conte si sono fatti fotografare insieme e sono arrivati "a promettere tutto, brioche e champagne…".

Sulla stessa linea Giorgia Meloni, che si è detta "scandalizzata dalle dichiarazioni del Premier Conte sul voto in Umbria". La leader di Fratelli d'Italia ha invitato nuovamente il Premier a farsi da parte: "Queste parole avrebbe potuto tenerle per sé. Non c'è solo l'Umbria, ci sono 11 regioni in cui i cittadini hanno scelto il centrodestra. Noi pensiamo che dovrebbe rassegnare immediatamente le dimissioni".

Secondo la Meloni "anche il presidente della Repubblica potrebbe fare una riflessione" e "valutare e tenere in considerazione il nuovo scenario". Per lei il Conte bis "è un governo inviso al popolo e non so ancora quali altri segnali il popolo italiano dovrebbe mandare".