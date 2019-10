Renzi: "La Ocean Viking venga fatta sbarcare subito"

Di Redazione Blogo.it martedì 29 ottobre 2019

Renzi chiede lo sbarco immediato della nave Ong Ocean Viking da 11 giorni in mare con 104 persone a bordo. Governo indica Pozzallo

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi chiede lo sbarco immediato della Ocean Viking, la nave Ong da 11 giorni in mare in cerca di un porto sicuro con 104 naufraghi a bordo, tra cui alcuni bambini: "La OceanViking va fatta sbarcare subito. Non si tengono le persone in mezzo al mare. Lavoriamo per il progetto Africa e per aiutarli a casa loro, come dico da anni. Ma quando ci sono persone in mare, si devono far sbarcare, punto".

La #OceanViking va fatta sbarcare subito. Non si tengono le persone in mezzo al mare. Lavoriamo per il progetto Africa e per aiutarli a casa loro, come dico da anni. Ma quando ci sono persone in mare, si devono far sbarcare, punto. — Matteo Renzi (@matteorenzi) October 29, 2019

Dal Viminale intanto si rende noto che è stato individuato come porto sicuro Pozzallo: "Con riguardo ai migranti che sono a bordo della Ocean Viking, si è appena conclusa la procedura di ricollocazione degli stessi in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta".

In base all’accordo Francia e Germania accoglieranno 70 migranti. "A questo punto è stato individuato in Pozzallo il porto di sbarco" fa sapere il Ministero.