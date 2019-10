Imola, la sindaca Sangiorgi si dimette: "M5S è morto con Casaleggio"

Nel 2018 Beppe Grillo e Luigi Di Maio erano andati di persona a Imola per festeggiare la sua vittoria. Manuela Sangiorgi aveva vinto battendo l'avversaria del PD, diventando sindaca di una città che da decenni era governata dal centro-sinistra. Ora, però, è stufa e se ne va sbattendo la porta. Ieri ha annunciato le sue dimissioni e ai giornalisti ha detto:

"Io mi aspettavo un appoggio dal M5s nazionale, mi aspettavo fosse un salotto dei big, perché siamo il terzo comune più grande amministrato dal Movimento. Poi, quando sono andata a chiedere aiuto su questioni importanti, ho avuto risposte imbarazzanti. C’è stato un muro e in buona parte ha contribuito Massimo Bugani. Io per 15 mesi sono stato un sindaco commissariato, quando venivo in Comune era come entrare nella foresta dei pugnali volanti. Alcuni del M5s pensano che governare un Comune sia come governare un comitato: da una parte il M5s ha suscitato voglia di mettersi in gioco, ma dall’altra non è vero che tutti possono fare politica, non c’è contezza della macchina amministrativa"