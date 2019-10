Radio Radicale, nuovo scontro M5S-Pd. Di Maio: "Quegli 8 milioni vadano ai terremotati"

Di Redazione Blogo.it mercoledì 30 ottobre 2019

Contro Di Maio insorge il Pd: i fondi per Radio Radicale non si toccano. Ma il leader M5S deve fare i conti anche con l’opposizione interna

Nuova polemica nella maggioranza di governo, questa volta su Radio Radicale. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si scaglia contro i fondi previsti nella legge di bilancio per la storica emittente radiofonica che trasmette le sedute del parlamento.

Gli 8 milioni l’anno, per 3 anni, previsti per la radio nella Manovra che il governo sta per inviare alle Camere sarebbe meglio darli ai terremotati secondo il leader M5s. "Quegli 8 milioni diamoli alle persone colpite dal sisma" ha detto in Senato Di Maio.

Per il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco quella di Di Maio: "Non è una battuta da uomo di governo. Dovrebbe far piacere ai cittadini e a tutti coloro che in questi mesi hanno dimostrato l'importanza di Radio radicale nel rispettare il proprio diritto a conoscere, che evidentemente è stato negato da altri mezzi di comunicazione".

Turco prosegue spiegando che: "Noi suppliamo alla mancanza di un servizio pubblico, perché non è redditizio. Anche il servizio pubblico risponde a delle logiche che non sono proprio quelle dell'interesse pubblico puro, ovvero, fine a stesso".



Contro Di Maio insorge il Pd. La sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani con un tweet avverte gli alleati di governo: "I fondi per Radio Radicale non si toccano". Sulla stessa lunghezza d’onda il capogruppo dei Democratici al Senato Andrea Marcucci: "Radio Radicale è viva, il M5S che voleva chiuderla (ai tempi della maggioranza gialloverde, Ndr) ha perso. Di Maio se ne faccia una ragione".

Ma l’ex vicepremier deve fare i conti anche con l’opposizione interna. La deputata Doriana Sarli spiega all'Adnkronos che "Radio Radicale per me fa un servizio ai cittadini e forse sarà che non sono giovane come tanti miei colleghi, ma per la mia generazione è stata fondamentale per seguire politica e attualità". Per questo "sono per trovare soluzioni quanto più sostenibili possibile per farle continuare il lavoro" aggiunge la parlamentare.