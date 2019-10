Senato, via libera alla Commissione contro odio e violenza. Il centrodestra si è astenuto

Di Redazione Blogo.it mercoledì 30 ottobre 2019

Via libera dal Senato alla Commissione contro l'odio e la violenza. 151 i voti a favore, nessun contrario. I 98 senatori del centrodestra hanno preferito astenersi.

Con 151 voti a favore, nessuno contrario e ben 98 astensioni, il Senato ha approvato la mozione a prima firma della senatrice a vita Liliana Segre per l'istituzione di una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

Una commissione oggi più necessaria che mai dopo il declino registrato in Italia negli ultimi due anni e fomentato, almeno in parte, dalla politica dell'odio messa in atto da una parte dell'esecutivo Lega-M5S. E non è un caso che quello stesso centrodestra che per mesi ha negato l'esistenza di un problema razzismo in Italia oggi ha deciso di astenersi.

La mozione arrivava dalla maggioranza - decine le firme, a cominciare da quella di Liliana Segre, ma anche De Falco, Renzi, Pinotti, Bellanova e De Petris - e per questo il centrodestra si è rifiutato di partecipare al voto. Ma le parole del leader della Lega Matteo Salvini, arrivate durante una diretta su RaiTre, parlano chiaro:

Commissione contro razzismo? Voler controllare confini, voler assegnare case prima agli italiani, voler controllare le periferie è razzismo? Cosa è il razzismo? Io mi becco del razzista 20 volte al giorno da intellettuali di sinistra.

E oggi ha ribadito il concetto, a quanto pare condiviso anche dai senatori di Forza Italia e Fratelli d'Italia:

Siamo contro il razzismo, la violenza, l'odio e l'antisemitismo senza se e senza ma. Non vorremmo che però qualcuno a sinistra spacciasse per razzismo quella che per noi è una convinzione, un diritto, ovvero il 'prima gli italiani'. Siamo al fianco di chi vuole combattere pacificamente idee fuori dal mondo però non vogliamo bavagli, non vogliamo uno stato di polizia che ci riporti a Orwell.

Razzismo non è affatto un concetto astratto e sostenere che in Italia non ci sia un crescente problema di odio e intolleranza è negare l'evidenza. E in questa occasione il centrodestra unito ha confermato di voler negare l'evidenza e, di conseguenza, stare con le mani in mano mentre il Paese è alla deriva.

E le parole di Liliana Segre, subito dopo il via libera del Senato, sono di massima soddisfazione per il traguardo raggiunto, ma anche di delusione per la mancanza di unità dimostrata dai senatori:

Io speravo che una cosa che parla di odio, senza categorie, di odio in generale, speravo che tutto il Senato festante per questa cosa meravigliosa avrebbe trovato una sintonia generale.

Grande emozione per l’approvazione della mozione Segre, che istituisce una Commissione per contrasto a odio violenza e... Posted by Monica Cirinnà on Wednesday, October 30, 2019

Cosa farà la nuova Commissione?

La Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza sarà costituita da 25 componenti da ricercare tra tutti i gruppi presenti al Senato e sarà dotata di un Presidente, due vicepresidenti e due segretari.

I compiti della nuova commissione sono di osservazione, studio e iniziativa per l'indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche.

L'obiettivo è quello di controllare e indirizzare la concreta attuazione delle convenzioni e degli accordi sovranazionali e internazionali e della legislazione nazionale relativi ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e di istigazione all'odio e alla violenza, nelle loro diverse manifestazioni di tipo razziale, etnico-nazionale, religioso, politico e sessuale.

Non solo: