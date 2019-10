Il Pentagono pubblica il video del raid contro Al Baghdadi: eccolo

Il Pentagono ha diffuso via Twitter una breve clip video del raid contro il terrorista Abu Bakr al-Baghdadi, leader dell’Isis che si è fatto saltare in aria

Tramite il profilo Twitter ufficiale, il Pentagono ha diffuso un breve video nel quale si vedono le forze americane avvicinarsi al compound di Abu Bakr al-Baghdadi. Si tratta dunque di un solo spezzone di un blitz ripreso dal primo all’ultimo istante e che il presidente USA Donald Trump ha visto in diretta “come un film”. Una volta braccato dai militari statunitensi, il califfo del terrore si sarebbe fatto saltare in aria, ma non prima di aver ucciso tre dei suoi figli.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w