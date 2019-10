Istat: inflazione stabile ad ottobre, sale il carrello della spesa

Di redazione Blogo.it giovedì 31 ottobre 2019

L’inflazione, la crescita annua dei prezzi, ad ottobre rimane sullo stesso livello del mese precedente, è il dato più basso da novembre 2016

L’Istat ha diffuso i dati provvisori relativo al tasso d’inflazione, ovvero la crescita annua dei prezzi. Su base mensile, l’indice in oggetto non segna alcuna variazione, rimanendo sullo 0,3% di settembre. L’Istituto di Statistica rileva a questo proposito due tendenze: da una parte la flessione dei prezzi dei beni energetici regolamentati (luce e gas); dall'altra i rincari dei trasporti, soprattutto quelli relativi ai voli.

In sostanza, rileva l’Istat, il mese di ottobre conferma nel complesso "il quadro debole dell'inflazione in Italia". Aumenta su base annua il "carrello della spesa", ovvero quell’insieme di prodotti che comprende i beni alimentari, quelli per la cura della casa e della persona: +0,8% su base annua, con un raddoppio rispetto al mese di settembre (0,4%). Rispetto all’inflazione, la velocità di crescita del carrello della spesa è quasi il triplo.