USA, via libera alla risoluzione di impeachment per Donald Trump

Di redazione Blogo.it giovedì 31 ottobre 2019

La Camera dei Rappresentanti USA ha dato il via alla fase pubblica della procedura di impeachment per Donald Trump, che parla già della "più grande caccia alle streghe della storia statunitense".

Con 232 voti a favore e 196 contrari la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che dà ufficialmente il via alla fase pubblica della procedura di impeachment nei confronti del Presidente USA Donald Trump.

La risoluzione fissa le regole per la seconda fase dell'indagine su Trump. Dopo cinque settimane di incontri ed interrogatori privati, giustificati dai Democratici USA come necessari per raccogliere da presentare poi al pubblico, la fase successiva si svolgerà alla luce del sole. Tutte le prossime udienze saranno pubbliche, così da coinvolgere anche i cittadini nel procedimento a carico del Presidente USA.

L'accusa per Trump è quella di aver fatto pressioni all'Ucraina affinché indagasse su accuse non dimostrate di corruzione nei confronti del suo rivale politico, l'ex vicepresidente Joe Biden, e il figlio che ha lavorato per la compagnia di gas ucraina Burisma.

Trump respinge ogni accusa al mittente e da giorni paragona l'azione dei Democratici USA alla caccia alle streghe. Anche oggi, subito dopo il via libera dalla Camera dei Rappresentanti, Trump è corso su Twitter per commentare gli sviluppi: "È la più grande caccia alle streghe della storia americana" e "la truffa dell'impeachment".

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 ottobre 2019

La Casa Bianca, invece, è stata un po' più loquace: "Il presidente non ha fatto nulla di sbagliato, e i democratici lo sanno. La sfrenata ossessione di Nancy Pelosi e dei democratici con questa procedura illegittima di impeachment non colpisce il presidente Trump: colpisce il popolo americano".

Le udienze pubbliche dovrebbero iniziare già nelle prossime ore. Nelle prossime settimane saranno chiamati a testimoniare personalità e figure vicine a Trump o legate in qualche modo alla Casa Bianca, ma saranno anche lette pubblicamente le trascrizioni delle deposizioni che si sono già svolte a porte chiuse.

Al termine di questa fase verrà stilato un rapporto formale a partire dal quale potranno esser formulati degli articoli di impeachment contro Donald Trump. Nel caso in cui questi articoli venissero votati dalla Casa dei Rappresentanti, il processo a Donald Trump si svolgerebbe presso il Senato USA.