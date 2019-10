Trump: "L'Italia starebbe molto meglio senza la UE"

Il Presidente USA Donald Trump si dice convinto che l'Italia e altri Paesi starebbero meglio senza l'Unione Europea: "Ma se questi Paesi vogliono rimanere in Ue, ok".

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sempre più vicino all'impeachment, è un grande sostenitore della Brexit - e dello sgretolamento di quell'Unione Europea troppo forte per un ego come il suo e per gli obiettivi che vorrebbe realizzare - è intervenuto telefonicamente nella trasmissione radiofonica del sovranista britannico Nigel Farage, attuale leader del Partito della Brexit.

Nel commentare negativamente l'accordo raggiunto dal premier Boris Johnson con l'Unione Europea, Trump si è lanciato in una rassicurazione ai cittadini britannici, che a suo dire starebbero meglio ben lontani dall'UE - "un accordo commerciale con noi sarebbe quattro-cinque volte più grande di adesso, e la vostra economia ne gioverebbe moltissimo".

E questo, a detta di Trump, non varrebbe soltanto per il Regno Unito. Il Presidente USA ha citato direttamente l'Italia e altri Paesi UE: