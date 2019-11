Migranti: Alan Kurdi entra in acque italiane, Malta soccorre Open Arms

Di redazione Blogo.it venerdì 1 novembre 2019

La Alan Kurdi con 88 migranti a bordo attende ancora l’assegnazione di un porto sicuro; i 15 migranti della Open Arms trasbordati su una motovedetta maltese

La ong Sea Eye ha annunciato che la nave Alan Kurdi, da giorni al largo della Sicilia orientale, sta entrando in acque italiane nonostante non sia ancora stato assegnato un porto sicuro. Questo il messaggio pubblicato sull’account Twitter da Sea Eye: "Nonostante la soluzione diplomatica per le persone che trasportiamo, non ci è stato ancora assegnato un porto sicuro. Un altro capitolo buio per la fortezza Europa", il “cinguettio” della ong.

Dopo aver soccorso circa 90 migranti a largo delle coste libiche, la Alan Kurdi si è avvicinata alle coste italiane in attesa dell’assegnazione di un porto, ma dopo una settimana non ha avuto ancora risposta. Nei giorni scorsi una ragazza di 20 anni è stata evacuata per ragioni sanitarie, così come una donna incinta, cui è stato consentito lo sbarco.

Just now, we have entered Italian territorial waters to seek shelter from wind and waves.



Despite the diplomatic solution for the remaining 88 rescued people on board the #AlanKurdi, we have not yet been assigned a safe port.



Another dark chapter of the fortress Europe. pic.twitter.com/M8gErGqAT2 — sea-eye (@seaeyeorg) November 1, 2019

Open Arms: 15 migranti trasbordati su motovedetta maltese

Verso la soluzione la questione relativa alla Open Arms: come annuncia la stessa ong, infatti, i 15 migranti che erano a bordo dell’imbarcazione sono stati trasbordati su una motovedetta messa a disposizione dalle autorità maltesi. "Con ore di ritardo, in piena tormenta, dopo aver atteso a lungo istruzioni da autorità maltesi - si legge nel tweet - , abbiamo finalmente potuto trasferire le persone a bordo di Open Arms su motovedetta maltese. Che l'Europa sia un nuovo inizio per tutti voi! #ognivitaconta".