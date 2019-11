Migranti, Alarm Phone: "200 persone salvate dal mercantile italiano Asso Trenta"

Di redazione Blogo.it sabato 2 novembre 2019

Alarm Phone annuncia l'ennesimo salvataggio nel Mediterraneo: circa 200 migranti sono stati tratti in salvo dal mercantile battente bandiera italiana Asso Trenta.

Circa 200 migranti in difficoltà sono stati tratti in salvo in acque internazionali al largo della Libia dalla nave battente bandiera italiana Asso Trenta, di proprietà della società Augusta Offshore di Napoli.

Lo riferisce oggi Alarm Phone, il servizio di supporto indipendente per i migranti che tentano l'attraversata del Mediterraneo per raggiungere l'Europa:

Tra ieri sera e stamattina circa 200 persone in pericolo sono state salvate in acque internazionali e sono ora a bordo del mercantile Asso Trenta, battente bandiera italiana. La Guardia Costiera è informata. Le persone sono scappate dalla Libia e devono essere portate in salvo in Europa!

Tra ieri sera e stamattina ca. 200 persone in pericolo sono state salvate in acque internazionali e sono ora a bordo del mercantile #Asso30, battente bandiera italiana. @guardiacostiera è informata. Le persone sono scappate dalla #Libia e devono essere portate in salvo in Europa! pic.twitter.com/riwZb3vpoI — Alarm Phone (@alarm_phone) November 2, 2019

Il mercantile Asso Trenta, parte della flotta della Augusta Offshore e impegnato in servizi di assistenza alle piattaforme petrolifere, era giunto a Tripoli nei giorni scorsi. Ora a bordo ci sono circa 200 persone che necessitano di un porto sicuro in cui attraccare.