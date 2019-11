Mara Carfagna dice addio a Forza Italia? Con lei una ventina di parlamentari di FI

Di redazione Blogo.it sabato 2 novembre 2019

La deputata Mara Carfagna dice addio a Forza Italia dopo settimane di tensioni e scontri col leader Silvio Berlusconi. A seguirla ci sarebbero una ventina di parlamentari delusi.

La deputata Mara Carfagna è pronta a dire addio a Forza Italia dopo sei anni di permanenza nel partito di Silvio Berlusconi. O meglio, non è ben chiaro se sia in procinto di essere cacciata o se abbia deciso di andarsene dopo le ultime tensioni con Berlusconi. È certo, perchè, che l'ex Ministro per le pari opportunità sia alla ricerca di una nuova casa politica.

Da tempo Mara Carfagna aveva iniziato a prendere le distanze dalle discutibili decisioni del suo leader politico. In nome dei propri ideali e di quelli di Forza Italia, Carfagna si era schierata contro la partecipazione di CasaPound alla manifestazione del centrodestra a Roma lo scorso ottobre.

E nei giorni scorsi, per gli stessi motivi, aveva tuonato contro la decisione dei senatori di Forza Italia di partecipare al voto della mozione di Liliana Segre per l'istituzione della Commissione contro l'odio e le discriminazioni razziali.

In questi ultimi anni la deputata, e attuale vicepresidente della Camera dei deputati, ha dato prova di assoluta coerenza, mentre il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, sempre più desideroso di tornare al governo a qualsiasi costo, ha mandato giù qualsiasi cosa pur di non indispettire Matteo Salvini.

Questo divorzio, insomma, era nell'aria da tempo e sarà formalizzato nei prossimi giorni non appena Mara Carfagna sarà di ritorno dal Giappone, dove è volata per il vertice del G20. La domanda, a questo punto punto, è lecita: quale partito sceglierà la deputata Carfagna? L'ipotesi più plausibile, in attesa di dichiarazioni della diretta interessata, sembra essere il partito di Giovanni Toti, Cambiamo!, fondato nell'agosto scorso dopo l'addio a Forza Italia.

A seguire Mara Carfagna, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbero una ventina di parlamentari di Forza Italia delusi dalla disperata ricerca di tornare al governo da parte di Silvio Berlusconi.