Reddito di cittadinanza, Paragone: "Abbiamo sbagliato, abbiamo accelerato troppo"

Il senatore M5S Gianluigi Paragone torna a criticare pubblicamente il Movimento e la sua attuale gestione da parte del capo politico Luigi Di Maio.

Il senatore M5S Gianluigi Paragone è una delle più forti voci fuori dal coro tra le fila del Movimento 5 Stelle e oggi, ospito di In Mezz'Ora su La7 ha ammesso candidamente che col reddito di cittadinanza, la misura bandiera di M5S, sono stati fatti degli errori.

Andare troppo di fretta è stato senza dubbio un grosso sbaglio per il Movimento 5 Stelle. Parola di Paragone:

Paragone è tornato a criticare anche l'attuale situazione in cui si trova il Movimento:

Il M5S così non sta funzionando, non funziona quella che è la missione storica del M5S. Quando perdi milioni di voti devi fare il processo non al capo politico, ma all'intero MoVimento. Io mi metto per primo, nel momento in cui sto palesando il mio pensiero.