Ex Ilva, Renzi: "Governo tolga ogni alibi ad ArcelorMittal"

Il leader di Italia Viva lancia un appello al governo di cui fa parte alla luce degli ultimi sviluppi sul caso ex Ilva-ArcelorMittal: "Vogliamo soluzioni, non capri espiatori".

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è intervenuto a tempo record sull'annuncio di ArcelorMittal e l'addio all'ex stabilimento Ilva di Taranto di cui è ufficialmente proprietaria dal novembre dello scorso anno.

Se l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini si è affrettato ad auspicare l'immediata caduta del governo, Renzi è intervenuto nel dibattito con un sonoro "ve l'avevamo detto" in riferimento alla precedente legislatura, quella di cui anche Salvini faceva parte.

Per chi in queste ore fa una polemica meschina e mediocre: lo scudo penale è stato cancellato dall’esecutivo Lega-Cinque Stelle. Ma noi vogliamo soluzioni, non capri espiatori.

Con un post su Facebook, ormai lo strumento ufficiale di comunicazione della politica italiana, Renzi ha voluto lanciare un appello al governo di cui fa parte:

La decisione di Mittal di disimpegnarsi da Taranto è inaccettabile. Il Governo deve da subito togliere alla proprietà ogni alibi eliminando gli autogol come quello sulla immunità voluto dal vecchio governo e sul quale avevamo messo in guardia il Ministro Patuanelli.

E, ancora:

Indipendentemente dagli alibi, Taranto ha bisogno di un futuro e il futuro passa anche dall’acciaio. Ho firmato numerosi decreti per tenere aperta Ilva, mi sono preso di assassino da alcuni ex compagni di partito, ho subito contestazioni pesantissime. Rifarei tutto. Perché oggi il piano di risanamento c’è. E Taranto non può fare a meno dell’Ilva. Quello dell’immunità è un alibi che va tolto dal tavolo subito. Tutti, Governo e proprietà, devono mantenere gli impegni. I cittadini di Taranto lo hanno fatto. I lavoratori dell’Ilva lo hanno fatto. Adesso tocca a Governo e Mittal: non si scherza con il lavoro delle persone.