Caso Balotelli, Fico: "Chi è razzista non sarà mai del tutto italiano"

Di redazione Blogo.it lunedì 4 novembre 2019

Il Presidente della Camera Roberto Fico interviene sull'ennesimo caso di razzismo contro Balotelli, mentre la destra tace o sminuisce l'accaduto.

Da ore ormai il centrodestra italiano sta sminuendo l'episodio razzista che ha visto protagonista il calciatore del Brescia Mario Balotelli. Nessuno tra i vertici dei principali partiti di destra si è schierato dalla parte di Balotelli e nessuno ha preso le distanze dalle assurde dichiarazioni di Luca Castellini, capo ultrà del Verone ed esponente di Forza Nuova, secondo il quale "Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano".

Matteo Salvini, sempre meno propenso a prendere le distanze da quell'estrema destra che vede in lui una sorta di rappresentante politico, ha sminuito l'accaduto spostando l'attenzione sugli ultimi sviluppi all'ex Ilva di Taranto - "Un operaio Ilva vale 10 volte più di lui” - e Giorgia Meloni ha passato l'intera giornata a fare la guerra a Report per i presunti follower fake che la seguirebbero su Twitter.

E se quella destra sempre più vicina all'estrema destra continua a fingere che non ci sia un'emergenza razzismo in Italia, a prendere le distanze da quello che sta accadendo ci pensano tutti gli altri. Oggi il Presidente della Camera Roberto Fico, in quota Movimento 5 Stelle, ha risposto a tono all'ultrà del Verona:

È italiano ogni cittadino italiano che condivide i valori della nostra Costituzione, che onora il nostro Paese con i comportamenti di ogni giorno, che rispetta le leggi. Non sarà mai del tutto italiano chi è razzista, perché non rispetta i principi base del nostro vivere insieme come comunità.

Del resto è l'articolo 3 della Costituzione a stabilire che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Di fronte all'ennesimo caso di razzismo, che stavolta riguarda un famosa calciatore e personaggio pubblico, ci si sarebbe aspettata una condanna unanime da parte della politica, ma appare sempre più evidente che la destra italiana si sia persa di strada alcuni passaggi della Costituzione che, almeno sulla carta, dovrebbe rispettare.