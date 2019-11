Gentilini: "Balotelli? C'è anche il razzismo contro la razza bianca"

Di Redazione Blogo.it martedì 5 novembre 2019

Nuove uscite razziste di Giancarlo Gentilini, ex sindaco leghista di Treviso

Nuove dichiarazioni sconcertanti da parte di Giancarlo Gentilini, ex sindaco leghista di Treviso, già noto per le sue uscite xenofobe, omofobe e maschiliste. Questa mattina Gentilini è intervenuto durante il Morning Show di Radio Cafè, la stessa emittente che ieri ha intervistato Luca Castellini, l'ultras del Verona che ha definito Balotelli "non compiutamente italiano".

Gentilini, come suo costume, ha cercato goffamente di minimizzare quanto accaduto durante Hellas-Brescia: "Balotelli da quando è entrato nel mondo del calcio deve essere rispettato, qualunque sia il colore della pelle. Perché nessuno insorge, quando un intero stadio insorge, quando i tifosi insultano un giocatore di razza bianca?"

Secondo Gentilini le razze esisterebbero e sarebbero 5, come i cerchi olimpici: "Sì, nel senso che io credo che il Padre eterno abbia creato le cinque razze, che sono tutte sullo stesso piano. Queste razze sono simboleggiate dai cinque cerchi delle olimpiadi. Rappresentano gialli, rossi... Ed allora perché si penalizza un personaggio che non è di questa razza e fa parte di un altro continente? La Lega non ha mai avuto paura dei neri e degli africani. Io ho creato la Lega quando ho vinto a Treviso".



Un delirio assoluto.