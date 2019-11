Ilva, Renzi: "Disgustato dalle polemiche. Mittal cerca un pretesto. Italia Viva pronta a tutto per salvare Taranto"

Di redazione Blogo.it martedì 5 novembre 2019

Secondo il leader di Italia Viva, ArcelorMittal mira solo a far fuori un concorrente.

Matteo Renzi anche oggi è tornato sul problema dell'Ilva e l'annuncio fatto ieri da ArcelorMittal, che vuole recedere. Il leader di Italia Viva ha prima di tutto ricordato quanto ha fatto da Premier negli anni passati per salvare l'impianto di Taranto, trovandosi a combattere anche con i suoi stessi compagni di partito del PD:

"Per tenere aperta Ilva ho firmato dodici decreti, raccolto insulti dei miei ex compagni di partito che mi hanno accusato di essere l’omicida dei bambini di Taranto, perso voti e ricevuto minacce di ogni genere. L’ho fatto e lo rifarei perché se Ilva chiude, chiude l’intera industria del Mezzogiorno. Dunque: è incredibile sentirmi dire che io voglio chiudere Ilva dagli stessi che tacevano quando venivo insultato per il contrario. Sono vaccinato rispetto agli insulti ma rimane il disgusto per la viltà di certe polemiche"

Poi ha spiegato cosa sta accadendo in queste ore e che cosa, secondo lui, ArcelorMittal vuole realmente fare, ossia far chiudere l'impianto di Taranto per eliminarlo come concorrente, visto che è il più importante d'Europa:

"Che cosa sta accadendo? Ieri la proprietà di Ilva, gli indiani Mittal, ha annunciato il recesso. Se ne vogliono andare. Io sostengo che lo abbiano previsto da tempo e usino la scusa della rimozione dello scudo penale (scelta sbagliata del Governo Conte 1, scelta ancora non sanata – purtroppo – dall’attuale maggioranza) per andarsene. Parlare dello scudo penale significa guardare il dito mentre il dito indica la Luna. Qui il problema è capire se qualcuno vuole chiudere Taranto, uno degli stabilimenti potenzialmente migliori in Europa, per togliersi dai piedi un potenziale concorrente. È un rischio che molti hanno evocato fin dai tempi della gara, nel 2017. Ma proprio per questo credo che si possa agevolmente recuperare la questione dello scudo penale anche con un emendamento al DL fiscale che sta per arrivare in Parlamento (lo ha già preparato la collega Lella Paita e lo firmeranno molti di noi). Tuttavia il problema è che io ritengo che Mittal se ne voglia andare e stia cercando pretesti"

Infine Renzi si dice disposto a lavorare sodo con il suo nuovo partito Italia Viva e con tutto il governo giallorosso per trovare una soluzione: