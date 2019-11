UK, sciolto il Parlamento. Inizia la campagna elettorale

Il Regno Unito si prepara al voto anticipato del 12 dicembre. Dopo lo scioglimento del Parlamento, la campagna elettorale è iniziata dopo il via libera della Regina Elisabetta II.

La campagna elettorale nel Regno Unito ha ufficialmente preso il via. Questa mattina è stato sciolto il Parlamento e il premier Boris Johnson si è recato a Buckingham Palace per la comunicazione ufficiale alla Regina Elisabetta II, passaggio necessario per aprire la campagna elettorale di 5 settimane che culminerà con le elezioni generali del 12 dicembre.

Johnson ha già iniziato a fare promesse, assicurando ai possibili elettori di riuscire a portare a termine la Brexit: "C'è solo un modo per completare la Brexit e temo che la risposta sia chiedere ai cittadini di cambiare questo Parlamento".

Anche tutti gli altri partiti stanno iniziando a fare campagna elettorale, per ora senza prendere posizioni nette contro la Brexit. Il Partito dei Verdi ha promesso di destinare almeno 100 miliardi di sterline all'anno per combattere il cambiamento climatico, mentre i Liberal Democratici puntano ad investire 2,2 miliardi all'anno in servizi per la salute mentale, spiegando di volerci riuscire aumentando le tasse dell'1%.

I Laburisti potrebbero essere orientati a proporre un secondo referendum sulla Brexit, ma allo stato attuale questo richiederebbe una nuova estensione da parte dell'Unione Europea. Al momento, infatti, la data ultima per l'uscita del Regno Unito dall'UE è fissata al 31 gennaio 2020 e Johnson, certo di essere rieletto e di poter contare sulla maggioranza, punta a concludere tutto già per la fine di dicembre.

In caso di vittoria dei Laburisti, però, i tempi si allungherebbero non soltanto per organizzare il possibile referendum, ma anche per ottenere il via libera del Parlamento. Il leader Jeremy Corbyn non si è ancora espresso al riguardo, ma sono gli avversari a suggerire quale sarà il piano d'attacco dei Laburisti, che includerebbe anche un nuovo referendum per l'indipendenza della Scozia.

Tutto sarà più chiaro già nelle prossime ore, quando la campagna elettorale inizierà ad entrare nel vivo.