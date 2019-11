Milano Cortina 2026, Vincenzo Novari guiderà il comitato organizzatore

Sarà Vincenzo Novari, ex amministratore delegato di 3 Italia, a guidare il comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L'annuncio del Ministro Spadafora.

L'ex amministratore delegato di 3 Italia, Vincenzo Novari, è stato scelto come CEO del comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 battendo gli altri due nomi papabili, Tom Mockridge e Alberto Baldan.

L'annuncio è stato fatto dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, che ha guidato la riunione a cui hanno preso parte anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò e, tra gli altri, i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, e i sindaci delle due città coinvolte, Beppe Sala e Gian Pietro Ghedina.

La scelta di Novari sarebbe state unanime:

Siamo tutti d'accordo nel designare il nome di Vincenzo Novari come Ceo della fondazione per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che verrà istituita a breve. Crediamo che abbia tutte le qualità per fare un buon lavoro.