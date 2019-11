M5S a Ostia: "4 gatti per Salvini. Non ha più argomenti"

Di redazione Blogo.it mercoledì 6 novembre 2019

Il gruppo del Movimento 5 Stelle di Ostia sbeffeggia Matteo Salvini per la scarsa partecipazione cittadina all'ennesima tappa del suo tour elettorale.

Al grido di "Ostia non ti vuole", il gruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio X di Roma, quello che copre il territorio di Ostia sul litorale romano, ha accolto il leader della Lega Matteo Salvini con uno striscione contenente l'invito a tornare al "Papeete Beach".

L'ex Ministro dell'Interno è in continua campagna elettorale e in queste ore la macchina della sua propaganda ha fatto tappa ad Ostia. Lì, come spiegato via Facebook dal gruppo M5S del Municipio X, si sarebbero visti i primi segnali del calo di gradimento per la Lega e il uso leader indiscusso:

L’ex Ministro, è stato accolto davvero da poche persone, considerando il personaggio mediatico, che non avendo argomenti convincenti ha parlato di passerelle sul lungomare di ponente delle quali ci stiamo già occupando, come del resto il suo passaggio sulla Colonia Vittorio Emanuele, su cui già ci siamo espressi e provvedendo.

La scarsa partecipazione dei cittadini alla visita di Salvini, secondo il gruppo M5S locale, è la prova del fatto che la Lega sia in difficoltà:

Una lega in netta difficoltà, di partecipazione cittadina e povera di contenuti si è vista costretta a parlare per slogan, che ormai non convincono più nessuno.

Salvini piuttosto si preoccupi, della quantità numerosa di abbandoni di consiglieri e deputati a tutti i livelli istituzionali.

4 GATTI PER SALVINI, NIENTE ARGOMENTI, SOLTANTO I SOLITI SPOT Abbiamo accolto Salvini ad Ostia, con un “Li hanno già... Posted by MoVimento 5 Stelle Municipio X Roma on Wednesday, November 6, 2019

Diverso, ovviamente, il punto di vista di Matteo Salvini, riuscito comunque a portarsi a casa la solita serie di foto e l'ennesimo invito alle dimissioni della sindaca di Roma Virginia Raggi. Non solo: si è ancora portato via uno dei calcinacci "che cadono dalle case popolari di Ostia". Ne farà bella mostra questa sera quando sarà ospite di Mario Giordano su Rete4.