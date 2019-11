Ilva, Patuanelli alla Camera: "ArcelorMittal ha ammesso di non riuscire a rispettare il piano industriale"

Di Redazione Blogo.it giovedì 7 novembre 2019

Il ministro dello Sviluppo Economico fa un appello alle forze politiche.

Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli oggi è intervenuto alla Camera per una informativa urgente sulla situazione dell'ex Ilva dopo l'annuncio di ArcelorMittal di voler recedere il contratto. Il titolare del Mise ha ricostruito tutta la vicenda dal 2012 e ha ricordato che quando sono state valutate le aziende concorrenti nella gara per l'Iva il miglior piano industriale e ambientale era quello di Acciai Italia, ma è stata scelta la cordata guidata da ArcelorMittal perché la sua offerta, quindi il prezzo proposto, è stato ritenuto migliore. Ora, però, il colosso anglo-indiano ha ammesso di non essere in grado di rispettare le promesse.

Patuanelli ha detto:

"Arcelor Mittal ci ha detto che non è in grado di rispettare il piano industriale e occupazionale e questo il governo italiano non può accettarlo"

Il ministro ha anche fatto un appello a tutte le forze politiche, anche quelle di opposizione, ai sindacati e alle parti sociali, chiedendo un atto di responsabilità, perché questa è una crisi che va affrontata rispondendo come sistema Paese.

In un passaggio molto importante del suo intervento, Patuanelli ha anche spiegato che l'offerta presentata da ArcelorMittal non era condizionata a una modifica della normativa che estendesse lo scudo penale al 2023, ma veniva solo auspicato un intervento a tal proposito. Dunque, secondo il ministro, il decreto imprese ha eliminato l'immunità penale, ma non ha comportato una modifica del piano ambientale o del dpcm 2017, che sarebbero gli elementi necessari per far insorgere il recesso.

Patuanelli ha dunque fatto capire che sul piano legale ArcelorMittal ha torto marcio. Il suo intervento in aula è stato l'ennesimo pretesto per la Lega per chiedere al governo di andare a casa e di tornare alle elezioni. Da una parte dell'aula, invece, sono arrivati applausi per il ministro.