Liliana Segre incontra Matteo Salvini e la figlia

Di redazione Blogo.it venerdì 8 novembre 2019

Faccia a faccia in forma privata tra Liliana Segre e il leader della Lega, Matteo Salvini: l’ex ministro a casa della senatrice con la figlia al seguito

Liliana Segre, senatrice a vita cui è stata accordata la scorta per via delle minacce antisemite di cui è stata oggetto, ha incontrato nel massimo riserbo Matteo Salvini. Il leader della Lega, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, si sarebbe presentato a casa della superstite dell’Olocausto assieme alla figlia. La visita giunge proprio nel momento in cui infuriano le polemiche attorno alla posizione della senatrice, inserita dalla Prefettura di Milano in un programma di protezione.

Attacchi alla Segre sono giunti da diversi esponenti della Lega in questi giorni, ma nelle ultime ore c’era stata un’apertura da ambo le parti per un incontro chiarificatore. Salvini si è così presentato a casa della senatrice a vita con la figlia e senza altri esponenti politici o rappresentanti delle istituzioni. Insomma, è stato una visita privata a tutti gli effetti, di cui non dovrebbe trapelare nulla, a meno che il leader della Lega non riveli qualcosa tramite uno dei suoi tradizionali lanci sui social network.