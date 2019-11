Salvini non conferma l'incontro con Liliana Segre: "La vedrò più avanti"

Di redazione Blogo.it sabato 9 novembre 2019

L'ex ministro ha anche detto di avere ricevuto un altro proiettile.

La notizia era stata data per certa da tutte le principali testate italiane, inclusa la nostra, invece, a quanto pare, non è vero niente: Matteo Salvini e Liliana Segre non si sono ancora incontrati. A precisarlo è stato proprio l'ex ministro dell'Interno che ha detto:

"L'incontro con Segre l'avro' più avanti. Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io per quanto mi riguarda non ci sono"

Poi è anche tornato a parlare delle minacce che sia lui sia Segre ricevono:

"A me è appena arrivato un altro proiettile. Non piango. In un paese civile non dovremmo rischiare né io né Segre"

Anche se l'impressione è che Salvini stia rimandando l'incontro con Segre per non inimicarsi un "certo" tipo di elettori, oggi il leader della Lega ha precisato: