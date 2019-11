Migranti, Di Maio: "Grazie alla Germania, è un esempio per gli altri Paesi"

Di redazione Blogo.it sabato 9 novembre 2019

Il ministro degli Esteri ha cambiato idea sui tedeschi.

Luigi Di Maio in passato, anche da ministro (del Lavoro e dello Sviluppo economico) e da vicepremier, non ha mai risparmiato bordate contro la Germania, così come contro la Francia. Parigi e Berlino sono sempre state viste dal M5S come parte del sistema di quei "poteri forti" da odiare. Ora che è ministro degli Esteri, invece, la musica sta cambiando e il leader del pentastellati oggi ha pubblicamente ringraziato la Germania perché è sempre pronta a dare una mano nei ricollocamenti dei migranti. E siccome anche la Francia sta facendo lo stesso, viene da pensare che, quando incontrerà il suo collega francese dirà lo stesso o qualcosa di molto simile.

Oggi, infatti, Di Maio ha incontrato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas a Berlino, dove è andato a rendere gli onori nel giorno dell'anniversario del crollo del Muro. Di Maio su Facebook ha commentato, partendo proprio dalla ricorrenza che si celebra oggi:

"Sono passati 30 anni da quel giorno in cui il muro di Berlino è caduto e un Paese intero è rinato, unito. Celebrare quel giorno qui in Germania ha un significato particolare"

Poi ha riportato il discorso sull'attualità e ha detto: