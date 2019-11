Ilva, Sindaco Taranto: "Conte ha dato un segnale di speranza"

Il Sindaco di Taranto ha apprezzato la visita di Conte, ritenendo coraggioso il suo gesto

La visita di Conte all'ex Ilva di Taranto è stata apprezzata un po' da tutti gli attori principali di questa vicenda, anche dal sindaco Rinaldo Melucci. Per recarsi a Taranto in questo momento serviva una buona dose di coraggio ed anche per questo il primo cittadino tarantino ha apprezzato questo gesto del Premier: "Con la sua improvvisa venuta a Taranto il presidente Conte ha fatto qualcosa di nuovo, importante, al di là della forma. Abbiamo apprezzato che abbia voluto testimoniare la sua vicinanza e gli sforzi del governo tra gli operai e la gente di Taranto, ha dato un segnale di speranza vivendo fino a tarda serata la città, una città che nonostante le difficoltà e la stanchezza, come al solito, ha risposto in maniera accogliente".

Conte a Taranto ha preso visione diretta di quella che è la situazione degli impianti, acquisendo, secondo il sindaco, elementi utili sui quali riflettere: "Riteniamo che la sua visita sia stata volta anche a verificare di prima mano lo stato degli impianti e per questo siamo grati perché in questo momento bisogna restare calmi, uniti ed evitare rischi o altri danni al sistema. Sicuramente il presidente del Consiglio avrà potuto cogliere ancora meglio tutte le sfaccettature di questa vicenda e le voci della nostra comunità, in vista delle decisioni cruciali che il governo dovrà assumere nei prossimi giorni".

Il sindaco, ovviamente, si augura che la sua comunità, restando compatta, riesca a superare anche questo momento delicato: "Taranto ce la farà, abbiamo l’obbligo di non dubitare o vacillare ora, ce lo chiedono tutti quei lavoratori e tante famiglie tarantine, e il fatto che ci sia questa presenza dello Stato in città in questo momento è comunque positivo, tiene lontane le inutili e fredde speculazioni politiche".

