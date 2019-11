Spagna al voto per la quarta volta in quattro anni

Di redazione Blogo.it domenica 10 novembre 2019

La Spagna torna al voto sei mesi dopo dalle ultime elezioni generali, con lo spauracchio dell'estrema destra di Vox che punta a raddoppiare la presenza in Parlamento.

Per la quarta volta in appena quattro anni, oggi 37 milioni di cittadini spagnoli sono chiamati alle urne per mettere fino allo stallo che si è creato dopo le elezioni dello scorso aprile che avevano visto il primo candidato, Pedro Sanchez del Partito Socialista Operaio Spagnolo, ottenere appena il 28,68% delle preferenze, seguito da Pablo Casado del Partito Popolare col 16,70%.

Non avendo ottenuto la maggioranza necessaria, Sánchez e il suo PSOE non sono riusciti a raggiungere un accordo con Podemos e Ciudadanos per formare un nuovo governo e l'unica soluzione possibile è stata il ritorno anticipato alle urne, appena dei mesi dopo l'ultima tornata elettorale.

Stesse formazioni di sei mesi fa, con la crisi catalana nel mezzo e l'incognita dell'estrema destra di Vox che secondo i sondaggi potrebbe raddoppiare le preferenze: dai 24 seggi ottenuti lo scorso aprile, Vox di Santiago Abascal potrebbe arrivare ad ottenere fino a 53 deputati su un totale di 350, con un peso piuttosto importante.

I seggi sono aperti dalle 9 alle 20 e i primi exit poll saranno diffusi alla chiusura dei seggi. I risultati definitivi dovrebbero arrivare già entro le 23.