Gualtieri: "I mercati temono l'idea che torni Salvini"

Di redazione Blogo.it domenica 10 novembre 2019

Il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri si dice positivo sulla crescita dell'Italia, ma avverte la maggioranza: il possibile ritorno di Matteo Salvini spaventa gli investitori.

Tra l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini e l'attuale Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri non corre buon sangue e già in passato i due si erano scontrati a distanza. Nelle ultime ore il titolare del MEF è tornato a parlare del leader della Lega come di un soggetto che rischia di destabilizzare i mercati.

A margine dell'Eurogruppo e dell'Ecofin, Gualtieri ha spiegato che "gli investitori non vogliono sentir parlare della possibilità di un ritorno di chi, come Salvini, tifa per Vox e ha messo in discussione l'ancoraggio europeo dell'Italia".

L'Italia, secondo Gualtieri, crescerà più del previsto nei prossimi mesi, ma è necessario che dalla maggioranza continuino ad arrivare segnali di stabilità, proprio perché lo spauracchio di un ritorno alle urne, e il possibile trionfo di Matteo Salvini, scoraggerebbe gli investitori.

Questo anche alla luce di quanto accaduto nei 14 mesi del governo gialloverde, che ha visto proprio Matteo Salvini come il leader pressoché indiscusso: