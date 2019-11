Ergastolano accoltella passante, Gasparri: "Basta con le toghe che aiutano gli assassini"

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri oggi ha preso spunto da un fatto di cronaca, quello dell'ergastolano in permesso che ha accoltellato una persona, per sfogarsi con i magistrati.

Antonio Cianci, condannato all'ergastolo per l'omicidio di tre carabinieri nel 1979, era in permesso premio dal carcere di Bollate.

Gasparri, infatti, dopo aver illustrato l'episodio a modo suo e aver fatto dei collegamenti, sempre a modo suo, ha dichiarato:

"Mentre organi internazionali e la nostra Corte costituzionale sfornano sentenze a favore degli ergastolani, un condannato all’ergastolo per una serie di terrificanti omicidi, e nemmeno sottoposto all’ergastolo ostativo, ha usufruito di un permesso premio che ha utilizzato per tentare di ammazzare dentro un ospedale un’altra persona. Ora a chi bisogna presentare il conto di questo reato? Insieme a lui in galera dovrebbe finire il magistrato di sorveglianza e tutti coloro che hanno valutato questa vicenda concedendo un permesso immeritato. Basta con le toghe che aiutano gli assassini"