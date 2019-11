Bonafede: "Il PD non faccia come la Lega". I dem: "I giochetti li fanno altri"

Il tema della riforma della giustizia sarà uno degli argomenti che, probabilmente, terrà banco nei prossimi mesi se il governo giallorosso continuerà ad andare avanti. Lo sa bene il guardasigilli Alfonso Bonafede, uno dei pochi che ha conservato il suo posto nel passaggio da un governo Conte all'altro, e che dunque sta continuando il suo lavoro. In una intervista a Repubblica ha detto, a proposito dei nuovi alleati, ossia il PD:

"Sulla Giustizia non si comporti come la Lega che ha fatto di tutto per bloccare la mia riforma, mentre insieme possiamo scriverne una veramente rivoluzionaria"