Alitalia, Delta: "Pronti 100 milioni". I sindacati: "Mattarella ha fatto bene a intervenire"

La compagnia americana Delta ha confermato di essere pronta a investire fino a 100 milioni di euro per una quota del 10% del capitale di Alitalia e si impegna a mantener Enel futuro la sua partnership con Ferrovie dello Stato e Atlantia.

Oggi, intanto, sono arrivate le reazioni dei sindacati a quanto detto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha invitato il governo a fare in fretta con Alitalia, perché ci sono già troppe crisi aziendali. Claudio Tarlazzi, segretario generale della Uiltrasporti, ha detto:

"Il Presidente Mattarella ha fatto bene a scendere in campo su Alitalia, è un fatto assolutamente positivo. Siamo molto preoccupati per le modalità con cui si procrastinano i tempi della decisione. È necessaria una soluzione urgente, responsabile e consapevole che individui le migliori condizioni per il rilancio di una compagnia strategica per il Paese, oppure saremo costretti ad azioni sindacali che non vorremmo fare. Il piano industriale deve coinvolgere i sindacati, non firmiamo a scatola chiusa. È necessario un rilancio delle rotte intercontinentali. E in più si parla con troppa disinvoltura di tagli al personale. Alitalia ha già un costo del lavoro basso e non vogliamo sentirne parlare di tagli. Bisogna fare investimenti e aumentare i ricavi e invece l'azienda continua a perdere soldi"