Incontro Merkel-Conte: "È importante aprire delle prospettive ai giovani africani"

A Villa Doria Pamphilj a Roma oggi si è tenuto l'incontro tra il Premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel. I due si incontrano spesso, ma questa è la prima volta che Merkel viene a fare visita a Conte. Hanno parlato di molti argomenti, il più scottante è quello dei migranti, ma si è aggiunto anche quello della cooperazione nel settore dell'acciaio, viste la difficoltà che l'Ilva continua ad avere.

Al termine dell'incontro, c'è stata la conferenza stampa congiunta e Conte ha detto:

E ha spiegato:

"Italia e Germania devono lavorare insieme per affrontare la comune responsabilità europea nel dare risposte adeguate ai cittadini. Con la Germania ci troviamo a condividere spesso obiettivi e modalità per raggiungerli, qualche volta non siamo convinti delle medesime soluzioni, ma dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, non dobbiamo aumentare l'intolleranza e le forze disgregatrici nell'Ue"