Giorgetti propone: "Cambiamo insieme 3-4 regole del gioco". Renzi: "Italia Viva c'è"

Durante il convegno dell'Huffington Post, il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti ha lanciato un appello che riguarda la legge elettorale:

"In questo momento parlerei con gli altri partiti, dicendo: 'scusate, ma sediamoci a un tavolo per cambiare il gioco e per dare un governo decente a questo Paese. Quando avremo riscritto queste regole, preso atto che di fronte abbiamo chi dice 'siamo qua perché dobbiamo eleggere il presidente della Repubblica', facciamo una legge elettorale per accontentare tutti, così chiunque vincerà dovrà mettersi d'accordo in 4-5 minuti"