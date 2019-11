Manovra, Gualtieri: "Asili nido gratis dal 1° gennaio 2020"

Di redazione Blogo.it martedì 12 novembre 2019

La misura che permetterà a gran parte delle famiglie italiana di non pagare l'asilo nido scatterà già dal 1° gennaio 2020, e non più da settembre come comunicato in precedenza.

Il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è intervenuto oggi al Senato per le audizioni preliminari all'esame della Legge di bilancio 2020 e nel corso del suo intervento ha precisato che l'asilo nido gratis per gran parte delle famiglie italiane scatterà già dal 1° gennaio 2020, e non dal settembre 2020 come anticipato in un primo momento.

Gualtieri ha parlato in modo aperto di "sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane, importante anche dal punto di vista del sostegno all'occupazione femminile", confermando che le misura scatterà con l'arrivo del nuovo anno, anche se le iscrizioni sono già state perfezionate e le classi sono già state formate mesi prima.

La misura, perfezionata durante uno degli ultimi Consigli dei Ministri, prevederà un sostanziale aumento del sostegno annuo per le famiglie, che toccherà quota 3mila euro all'anno per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 25mila euro e di 2.500 euro annui per chi ha un ISEE compreso tra i 25mila euro e 40mila euro.