Berlusconi: "Impossibile che la Meloni batta Forza Italia"

Di redazione Blogo.it martedì 12 novembre 2019

Silvio Berlusconi non molto tenero con gli alleati del centrodestra a margine dell'incontro con i gruppi di Forza Italia oggi al Senato

Silvio Berlusconi ha incontrato oggi in Senato i gruppi di Forza Italia. L’europarlamentare ha annunciato che il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Campania sarà Stefano Caldoro, confermando di avere già l’ok dei leader di Lega e Fratelli d’Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. A proposito dei suoi alleati, però, Berlusconi non è stato tenerissimo: "Assurdo pensare che Fratelli d'Italia possa batterci".

Tornando per un attimo all’affermazione del centrodestra in Umbria, il presidente di Forza Italia specifica. "La destra ha avuto un bel successo, ma non so se si possano fare paragoni vincenti per loro nei nostri confronti. Una cosa assurda - insiste - perché quelli della Meloni non sanno niente della civiltà occidentale, dei nostri principi, per come si è arrivati ad avere lo Stato che renda facile la vita ai suoi cittadini".

Berlusconi: "Lasciare Forza Italia per altri partiti è da co..."

Da giorni si parla di una possibile convergenza di Forza Italia verso Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi. "Chi abbandona ciò per cui siamo stati eletti dagli elettori del centrodestra - insiste Berlusconi - farebbe un atto di tradimento assoluto di chi ci ha votato". Insomma, nessuna fusione all’orizzonte, ma il leader forzista spera che non ci sia nemmeno un rischio di transfughi. "Se qualcuno sta pensando di lasciare Forza Italia spero almeno che vada nel Misto. Andare in un altro partito oggi lo dico chiaro, è un grave errore, anzi, è da co...", conclude l’europarlamentare.