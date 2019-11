Mattarella chiama i sindaci di Venezia e Matera. Brugnaro: "Danni per centinaia di milioni di euro"

Di redazione Blogo.it mercoledì 13 novembre 2019

Il primo cittadino della Serenissima si chiede che fine abbia fatto il Mose.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi è impegnato a Bologna, dove assisterà nel primo pomeriggio alla cerimonia di conferimento del Sigillum Magnum dell’Università al presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, presso l'Aula absidale di Santa Lucia, poi andrà alla sede del Comando regionale dei Carabinieri dell'Emilia Romagna per la cerimonia di commiato. In questa sua giornata densa di impegni, il Capo dello Stato ha voluto parlare direttamente con i primi cittadini delle due città maggiormente colpite dal maltempo di questi ultimi giorni, ossia Venezia e Matera.

Mattarella ha dunque chiamato il sindaco della Serenissima Luigi Brugnaro e quello della Città dei Sassi Raffaello De Ruggieri, per capire bene qual è la situazione. C'è grande preoccupazione sia per le condizioni dei cittadini e delle imprese, sia per la salvaguardia dell'immenso patrimonio culturale che c'è nelle due città. I sindaci si sono detti ovviamente piacevolmente colpiti dalla telefonata di Mattarella. Tuttavia le loro preoccupazioni restano intatte.

Brugnaro ha tenuto una conferenza stampa presso la sede della Protezione Civile della regione Veneto, affiancato dal capo della Protezione Civile Angelo Borelli, dal Presidente della Regione Luca Zaia, dal Patriarca Francesco Moraglia e dal Comandante dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo.

Brugnaro ha colto l'occasione per riportare l'attenzione sul Mose, la grande incompiuta, che avrebbe dovuto fermare la marea record che si è registrata in queste ore.

"È un disastro, 187 centimentri vuoldire sette centimentri in meno del 1966 quindi qualcosa di straordinario. Non possiamo essere sempre da soli. Adesso bisogna far funzionare questo Mose"

Il sindaco ha inoltre sottolineato che ci sono centinaia di milioni di euro di danni e ha chiesto lo stato di crisi. Intanto oggi pomeriggio a Venezia arriva il Premier Giuseppe Conte.