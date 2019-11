Migranti, Cassazione dà ragione a Salvini: "Per il permesso di soggiorno non basta la sola integrazione"

Di Redazione Blogo.it mercoledì 13 novembre 2019

La Cassazione dà ragione a Salvini. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere dato solo perché un migrante si è integrato

La Corte di Cassazione dà ragione a Matteo Salvini. Il permesso di soggiorno ai migranti per motivi umanitari non può essere dato solo perché questi si sono integrati socialmente ed economicamente nella società italiana. L’integrazione da sola non basta.

Le Sezioni Unite della Cassazione rispondono così al ricorso depositato dal Viminale, all’epoca guidato dal leader della Lega, secondo cui i permessi di soggiorno non possono essere concessi sulla base del solo elemento socio-economico, della buona integrazione.

Il Viminale aveva opposto che per concedere un permesso di soggiorno bisognava valutare anche la "specifica compromissione" dei diritti umani del migrante nel Paese d’origine. La Cassazione nell’accogliere il ricorso ha annullato con rinvio al giudice di merito il caso di due migranti del Gambia e di un migrante bengalese.

Quest’ultimo aveva ottenuto il permesso di soggiorno dopo aver trovato un’occupazione stabile a Firenze. Per i due gambiani, uno aveva avuto il permesso in quanto studente dell'università di Trieste con buoni rapporti sociali, a differenza del suo paese d’origine dove non aveva più relazioni, l’altro lo aveva ottenuto sulla base di una generica situazione di pericolo a cui sarebbe stato sottoposto rientrando in Gambia.