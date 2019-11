Venezia, Conte: "Stato di emergenza. Mose completato entro il 2021"

Di redazione Blogo.it giovedì 14 novembre 2019

È previsto per oggi il CdM in cui l'esecutivo di Giuseppe Conte dichiarerà lo stato di emergenza per la città di Venezia. Le dichiarazioni del premier in visita nella città.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato ieri pomeriggio a Venezia per fare il punto, insieme alle autorità locali, sui danni causati dal maltempo di questi ultimi giorni.

Affiancato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, Conte ha confermato che l'attenzione del governo su Venezia è ai massimi livelli ed ha anticipato un Consiglio dei Ministri odierno in cui verrà presa in carico la richiesta di stato di emergenza per il Veneto e la città di Venezia:

Il disastro che ha colpito Venezia è un colpo al cuore del nostro Paese. Fa male vedere la città così danneggiata, il suo patrimonio artistico compromesso, le sue attività commerciali in ginocchio.

Alle autorità e alle Istituzioni locali che ho incontrato questo pomeriggio ho dato un segnale chiaro: il governo c’è. È vicino a Venezia e ai veneziani.

Domattina sarò ancora in città, incontrerò la comunità locale e avremo un’altra riunione operativa in Prefettura, per constatare i danni reali provocati dal maltempo e predisporre le prime soluzioni.

Al CdM di oggi seguirà anche un "Comitatone per accelerare la soluzione strutturale dei problemi, legati alla manutenzione straordinaria delle barriere e degli impianti idraulici. Concorderemo una governance che possa gestire in modo efficiente tutte le criticità che si trascinano da anni".

Conte si è detto fiducioso che si riesca in tempi relativamente brevi, forse già nel 2021, a completare il MOSE: "Speriamo, confidiamo di sì, è un'opera su cui ormai sono stati spesi tantissimi soldi ed è in dirittura finale, ora va completata e poi manutenuta".

Foto | Palazzo Chigi