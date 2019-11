Di Maio contro i mal di pancia nel M5S: "Chi fa polemica vada in altri partiti"

Di redazione Blogo.it giovedì 14 novembre 2019

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader del Movimento 5 Stelle, si è sfogato su Facebook contro i dissidenti interni al suo partito

Luigi Di Maio non le manda a dire ai dissidenti del Movimento 5 Stelle. Con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Facebook, il ministro degli Esteri prova a fare quadrato indicando la via a chi all’interno del suo partito, in un momento particolarmente delicato per l’Italia, stia facendo polemiche. La maggioranza di governo guidata proprio dal M5S assieme al PD deve far fronte a diverse questioni spinose in questi giorni, dai danni causati a Venezia dall’acqua alta, alle questioni Ilva e Alitalia. Eppure, evidenzia Di Maio, ci sono alcuni esponenti pentastellati che starebbero facendo il male del partito e del Paese, con critiche tutt’altro che costruttive e altamente deleterie.

"L'ego umano lo conosciamo, e quando il Movimento è nato sapevamo bene che sarebbe potuto succedere che qualcuno di noi pensasse più ai suoi interessi che a quelli del Paese. Era una cosa prevedibile - ammette il ministro - , nessuno si stupisce. Bene, chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell'Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il Movimento non lo piangerà".

I mal di pancia all’interno del movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio sono sempre più numerosi, soprattutto da quando è cambiata la maggioranza di governo e i pentastellati si sono alleati con il Partito Democratico.

"Qui - prosegue il leader politico - si pensa al Paese, qui nel M5S siamo portavoce dei cittadini e di nessun altro. Auguro buon lavoro ai parlamentari che si stanno occupando della moratoria sui mutui per imprenditori e famiglie di Venezia e della legge di bilancio".

Poi, insiste:

"In un momento difficile per tutti e per il Paese, vedo che c'è qualcuno più interessato ad alzare polemiche inutili sul Movimento, qualcuno che presta il fianco a una stampa che ci ha sempre disprezzato, che lo fa rincorrendo il suo ego, la propria visibilità, disinteressandosi di tutto quel che sta accadendo intorno a noi".

Nuovi trasferimenti dal M5S a ItaliaViva?

Di Maio ci tiene a sottolineare che le regole del Movimento 5 Stelle sono chiare e chi non ha intenzione di rispettarle, fa sempre in tempo a trasferirsi in un altro partito. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbero esserci nuovi movimenti verso il neonato partito di Matteo Renzi, Italia Viva.