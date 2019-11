Secondo Matteo Salvini gli ospedali stanno aperti di notte, sabato e domenica solo in Veneto...

Matteo Salvini ieri sera sul palco del PalaDozza dove ha tenuto un comizio a sostegno di Lucia Borgonzoni, candidata alla Presidenza dell'Emilia Romagna, ha detto una serie di imprecisioni. Gran parte delle sue affermazioni sono state riportate sulla sua pagina Twitter dal suo staff, ma una di queste in particolare ha scatenato l'ironia degli utenti, che lo hanno sommerso di commenti esilaranti.

Il tweet di Salvini è quello che vedete nell'immagine qui sopra, in cui scrive:

"#BorgonzoniPresidente: Tra i primi provvedimenti ci sarà l'attenzione ai più deboli, gli ospedali saranno aperti di notte, di sabato e di domenica, come in Veneto"

Ebbene, tutto il thread è da non perdere (lo trovate qui). Da chi gli chiede:

A chi con molta precisione replica:

E poi c'è la celebre pagina Le frasi di Osho che risponde:

"co tanti begli ospedali aperti nel week-end ancora che annamo a perde tempo nei centri commerciali"

Anche un'altra celebrità del web, Pinuccio, gli ha scritto:

"Ma non è che ti stai confondendo con gli ipermercati?"

E un altro utente replica:

"Aspetta che gli ospedali inizino a vendere polpettine svedesi e poi nei centri commerciali non ci andrà più nessuno"

C'è anche chi, invece di usare ironia e sarcasmo, risponde seriamente facendo notare:

"Perfino il governo di cui Salvini era Ministro dell'Interno ha indicato l'Emilia-Romagna come una delle tre Regioni di riferimento per la sanità"

Anche dalle altre regioni hanno replicato:

"E istituirà una settimana di 7 giorni! E farà sorgere il sole all'alba e lo farà tramontare al tramonto? Non vedo l'ora. E quindi, mio cognato, medico del 118, che lavora solo di notte e nei festivi, i pazienti li trasporta tutti i giorni da Napoli al Veneto?"

Forse la più divertente è questa:

E ancora:

"Gli ospedali sono gia aperti di notte. Ma quando ti guardi allo specchio non hai sensi di colpa per le gran minchiate che spari? Ma ti pare che abbiamo tutti l'anello al naso?

E ora vai...

@neniambulance

presto, portalo via che ha bisogno di uno bravo!"