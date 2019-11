#SalviniVergognati, l'hashtag spopola su Twitter

Di redazione Blogo.it venerdì 15 novembre 2019

L'imbarazzante dichiarazione sull'apertura degli ospedali di notte e nei fine settimana e le parole pronunciate sul caso Cucchi hanno sollevato un moto di proteste via Twitter contro Matteo Salvini.

L'imbarazzante uscita del leader leghista Matteo Salvini sulle aperture degli ospedali di notte, di sabato e di domenica ha suscitato un moto di derisione nei confronti dell'ex Ministro dell'Interno come non accadeva da tempo.

Difficile dire se anche i suoi più forti sostenitori si siano resi conto della poca sostanza della sua propaganda ossessiva o se sono i suoi detrattori, storici e più recenti, che hanno deciso di alzare la voce di fronte a dichiarazioni spesso sconnesse e cariche di odio. Fatto sta che dopo il tweet per sostenere la candidata Borgonzoni in Emilia Romagna e le dichiarazioni rilasciate dopo le condanne dei due carabinieri responsabile del pestaggio mortale di Stefano Cucchi, su Twitter è stato lanciato - ed è salito al primo posto dei trending topic - l'hashtag #SalviniVergognati.

Le reazioni degli utenti riguardano in egual modo la questione di Stefano Cucchi e l'ormai famoso tweet in cui il leader leghista sembra ignorare l'apertura degli ospedali di notte e nei fine settimana al di fuori del Veneto, regione che Salvini prende come esempio.

#Salvinivergognati guarda negli occhi di questa donna, e poi rifletti sulla persona che sei pic.twitter.com/j29W62pDhO — aleßia (@headbetweenyou) November 15, 2019

Parole più frequenti su Twitter per tema: word cloud del 2019-11-16 02:25 JST #Salvinivergognati pic.twitter.com/FZAMoY9VKS — Emaz Issam (@sankamg) November 15, 2019

La vita anche del più cane del mondo,deve essere sempre sacra

Mattè,hai sbagliato

Chiedi scusa e stop

Ecco bravo, NON È UN BEL SEGNALE #Salvinivergognati pic.twitter.com/L0btxKmmNK — La Pimpa (@LaPimpa14) November 15, 2019

Chiudete ospedali d'eccellenza neiPiccoli centri costringendoci a fareKm x raggiungere la città,professionisti qualificati sacrificati inNome delProfitto Riducete il personale costrongendoli aTurniMassacranti.Eppure,ti venisse unColpoalle2diDomenicaSaraiCurato #Salvinivergognati pic.twitter.com/Oc9ULwHfke — RitaMiscuglio #FR = #facciamorete (@ritarimix) November 15, 2019

La droga fa male.



Ma la Lega di più.#Salvinivergognati — Cicciogia (@cicciogia) November 15, 2019

Ecco un altro di quei turisti che si fa la foto ricordo sul luogo di una tragedia... Ah, no, scusate… è l’ex ministro dell’Interno! 😡😔#Venezia#Salvinivergognati pic.twitter.com/rvVbWQwspy — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) November 15, 2019

