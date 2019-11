Roma, Lamorgese: "Allarme bande giovanili"

Il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese spiega come il governo intende dare supporto alla città di Roma per mettere un freno allo spaccio di droga e alla piccola criminalità.

Il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese punta i riflettori su Roma e denuncia in un'intervista al Messaggero i cambiamenti nella criminalità nella Capitale d'Italia, a cominciare dal proliferare delle baby gang responsabili di diverse aggressioni nelle ultime settimane.

Il ferimento di Manuel Bortuzzo alle porte di Roma e l'omicidio di Luca Sacchi sono stati i casi più eclatanti. Al di là di quella che è la percezione di insicurezza dei cittadini, e che spesso non corrisponde ai dati reali, Lamorgese è convinta che l'aumento della criminalità sia reale:

La Capitale, per le sue peculiarità, costituisce senza dubbio un fattore di attrazione per la criminalità che tenta in ogni modo di infiltrarsi nel tessuto economico-sociale con azioni a bassa visibilità, e per questo più subdole, di fronte alle quali lo Stato deve mettere in campo misure sempre più efficaci. Ne sono testimonianza le operazioni di polizia giudiziaria che hanno disarticolato organizzazioni criminali restituendo alle comunità territori, come quelli del litorale romano, su cui esponenti della malavita hanno tentato di imporre la propria egemonia.