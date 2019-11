Parigi: scontri tra gilet gialli e polizia per l’anniversario della protesta

Primi scontri tra gilet gialli e polizia a Parigi in occasione dell’anniversario dall’inizio delle proteste: tafferugli registrati a Place d'Italie

Scontri a Parigi tra gilet gialli e polizia. Ad un anno dall’inizio delle proteste, i manifestanti sono tornati in piazza, tentando blocchi sul peripherique, la tangenziale, sgomberati dalla polizia. In fiamme alcune barricate e transenne a Place d'Italie.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, i gilet gialli si sono presentati inizialmente nella zona vietata di Champs-Elysees per una manifestazione autorizzata, ma poi a Place d'Italie si sono innescati tafferugli con la polizia.

