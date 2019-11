M5S. Di Maio: "Dobbiamo tornare tra la gente. Ce la faremo, nulla è perduto"

Di re.mar. sabato 16 novembre 2019

Di Miao: è un momento particolare per il M5S, ce la faremo ancora una volta a riprenderci. Dobbiamo solo rigenerare i nostri obiettivi

Il ministro degli Esteri e capo politico del M5s Luigi Di Maio ammette che questo è un periodo difficile per il Movimento ma dà comunque sfoggio di ottimismo per il futuro: "È un momento particolare per il M5S, ce la faremo ancora una volta a riprenderci. Dobbiamo solo rigenerare i nostri obiettivi. Nulla è perduto".

Di Maio invita perciò a lavorare sodo tornando tra la gente, per "ascoltare la base”, anche perché "se il Movimento continua a stare solo nei palazzi si intossica'".

Come uscire allora dall’impasse di un Movimento che non può essere più di lotta ma che perde consensi a fiotti ora che è al governo? Di Maio indica tra le soluzioni una efficace campagna di informazione e comunicazione che colpo su colpo abbia il fine di "controinformare" rispetto alle fake news che circolano sul Movimento. "Dobbiamo reagire” dice Di Maio. Come se la colpa fosse sempre degli altri.