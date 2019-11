ArcelorMittal, il Ministro Boccia spiega il piano B del governo per l’ex Ilva

Di Redazione Blogo.it lunedì 18 novembre 2019

Il piano B del governo per l’ex Ilva, se ArcelorMittal confermasse la volta di rescindere il contratto, si chiama amministrazione straordinaria



Il piano B del governo, se ArcelorMittal confermasse la volontà di rescindere il contratto d’affitto d’azienda per l’ex Ilva di Taranto, si chiama amministrazione straordinaria, con un prestito ponte statale.

Così spiega il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. L’intervento pubblico rimane l’ultima spiaggia, seppur sempre più vicina. L’obiettivo è quello di rendere appetibile l’azienda e riportarla sul mercato nel giro di un paio d’anni.

Ieri il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia aveva invitato il governo a ripristinare subito lo scudo penale per il piano ambientale a favore di Mittal, ma la maggioranza sul punto non riesce ad accordarsi.

Sindacati stasera al Quirinale

Tutto questo mentre stasera i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil verranno ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella per parlare della crisi dell'ex Ilva e più in generale della altre crisi industriali italiane.

Presidio di protesta a Taranto

Intanto i lavoratori delle aziende dell'indotto ex Ilva e i trasportatori hanno iniziato un presidio di protesta per i crediti non versati da ArcelorMittal, con i tir che si sono piazzati davanti alla portineria dello stabilimento di Taranto. Davanti ai cancelli dell’ex Ilva ci sono stamattina anche il governatore della Puglia Emiliano e il presidente di Confindustria Taranto Antonio Marinaro.