Biella, giunta leghista nega la cittadinanza a Liliana Segre ma la dà a Ezio Greggio: è polemica

martedì 19 novembre 2019

La delibera che concede la cittadinanza a Ezio Greggio della giunta comunale di Biella scatena la polemica. Pd: ridicola provocazione

La giunta comunale leghista di Biella che una settimana fa aveva negato la cittadinanza a Liliana Segre - la senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz, finita sotto scorta per le continue minacce - oggi l’ha concessa a Ezio Greggio. Nella delibera che dà la cittadinanza onoraria all’attore e conduttore tv si parla di un riconoscimento alla carriera e all'impegno nel sociale di Greggio, sottolineando il suo legame con la città natale della provincia biellese, Cossato.

"Si conferisce a Ezio Greggio il titolo di Cittadino onorario per la popolarità televisiva come conduttore, giornalista, attore e regista: per il suo costante impegno attraverso l'associazione Ezio Greggio per i bambini prematuri, per aver contribuito a diffondere in Italia e nel mondo il nome di Biella" si legge nella delibera.

L’attore e conduttore di Striscia la notizia finisce così obtorto collo invischiato nella polemica: "Non c'è nulla di male in un titolo di onorificenza a Greggio ma la tempistica è da brivido. Farlo esattamente la settimana dopo aver bocciato la richiesta di dare quel titolo alla Segre è una ridicola provocazione" è il commento, su Facebook, del segretario regionale del Partito democratico Paolo Furia.

Decaro: i comuni scorta civica per la Senatrice Segre

Intanto il presidente Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro nella sua relazione al Capo dello Stato Sergio Mattarella spiega che i sindaci italiani faranno da "scorta civica" a Liliana Segre: "Il 10 dicembre, in occasione dell'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, noi tutti, senza nessuna distinzione, saremo a Milano, insieme a Liliana Segre per farle sentire la nostra vicinanza, il nostro affetto" dice il primo cittadino.

Il leader della Lega Matteo Salvini dopo le minacce e la scorta concessa a Liliana Segre aveva detto che avrebbe incontrata presto la senatrice per manifestarle la sua solidarietà, salvo poi precisare: "Lo faro più in là".