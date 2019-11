Salvini sui social strumentalizza i gattini contro le sardine. Il web insorge: "Come osi?!"

Di Redazione Blogo.it mercoledì 20 novembre 2019

I gattini sono le divinità del web e non possono essere nominati invano...

Se per i cattolici vale il comandamento "non nominare il nome di Dio invano", uno dei comandamenti su Internet dovrebbe essere "non sfruttare i gattini per finalità politiche". I gatti nel web sono delle vere e proprie divinità, le star incontrastate, i loro proprietari se ne considerano schiavi. Poi ci sono anche le "gattare pancine", che solitamente vengono derise negli altri gruppi social di gattari, ed evidentemente sono anche il target di Matteo Salvini, che ha definito i gattini i "bambini felini" e ha lanciato l'hashtag #gattiniconSalvini.

Messo alle strette dal movimento delle sardine che è nato spontaneamente in piazza, Salvini e il suo team di social media manager hanno cercato il modo di monopolizzare l'attenzione. Il collegamento è molto facile: chi sono le star del web? I gattini. E cosa mangiano i gattini? Il pesce, sardine incluse. Una genialata degna degli sceneggiatori di Occhi del Cuore.

Ma il problema di Salvini e della sua "Bestia" social è che non ha evidentemente capito che una piattaforma non è uguale all'altra. E così, se su Facebook è riuscito nell'intento di farsi rispondere, come richiesto, con foto di gattini, su Twitter è stato ricoperto di insulti. Da chi lo definisce "bimbominkia" a chi gli chiede "come osi sfruttare i gattini?". Qualche insulto, a dire il vero, non manca neanche su Facebook, ma Salvini, o chi per lui, lì risponde con il solito richiamo all'allegria e la spensieratezza.

Il rapporto tra Salvini e i gattini è abbastanza complesso e quello di queste ore è solo l'ennesimo capitolo. Spesso, infatti, i gattini sono stati utilizzati come suoi nemici, per invadere le sue pagine quando fa affermazioni troppo dure e cattive. Poi lui ha provato a farsi amici i gattari pubblicando spesso foto di gatti incontrati in giro. Ma la trovata di oggi è un picco trash che ci ricorderemo per un po'.

Di certo, trovate come questa, mettono in evidenza la levatura intellettuale delle persone che seguono Salvini e anche la "grande" stima e considerazione che lui ha dei suoi follower...