Migranti, Ocean Viking ne salva altri 30. A bordo ora ce ne sono 125

Di redazione Blogo.it mercoledì 20 novembre 2019

Nuovo soccorso a largo delle coste libiche.

La Ocean Viking ha compiuto due importanti salvataggi negli ultimi giorni. Ieri ha soccorso 94 persone, di cui 45 uomini, undici donne (quattro incinte) e 38 minori, di cui 29 non accompagnati. Tra i minori sei sono bambini piccoli. Le nazionalità sono diverse: Camerun, Costa d’Avorio, Nigeria e Mali. Ma anche Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Repubblica Centrafricana, Guinea, Senegal, Sierra Leone, Togo.

Oggi ne ha salvati un'altra trentina che erano in difficoltà su un gommone al largo delle coste libiche di Zawiya. Ora, dunque, in tutto ci sono 125 migranti sulla nave della Ong SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere.

Ora potrebbe cominciare il solito tira e molla in vista dello sbarco. Lo scorso 30 ottobre la stessa nave è approdata con 104 migranti a bordo al porto di Pozzallo, mentre il 16 ottobre, sempre la Ocean Viking, ha compiuto lo sbarco di 176 persone a Taranto. Germania e Francia sono state sempre in prima linea nel proporsi per accogliere la maggior parte dei migranti sbarcati in Italia, tanto che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un recente incontro con il suo omologo tedesco lo ha pubblicamente ringraziato. Vedremo se anche questa volta si dimostreranno solidali e se il Viminale autorizzerà lo sbarco in tempi brevi.