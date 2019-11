Salva-Stati, Conte: "Salvini alimenta il delirio collettivo. No al sovranismo da operetta"

Il Premier Giuseppe Conte oggi ha partecipato dell'assemblea dell'Anci ad Arezzo e, a margine, ha parlato del Mas, il Meccanismo europeo di stabilità, ossia il fondo permanente di salvataggio della zona euro, creato nel 2012, che serve per garantire la stabilità nell'eurozona e sostenere con aiuti finanziari i Paesi in difficoltà, a patto che rispetti alcuni requisiti.

Su questo tema Conte è andato direttamente all'attacco di Matteo Salvini:

"Oggi abbiamo ‘scoperto’ che c’è un Mes, un negoziato che in realtà è in corso da oltre un anno. Tra l’altro, questo delirio collettivo è stato suscitato dal leader dell’opposizione che era la stessa persona che qualche mese fa partecipava ai tavoli dove si discuteva di Mes... Da marzo a giugno di quest’anno, abbiamo avuto vertici di maggioranza con i massimi esponenti della Lega, dove abbiamo discusso di Mes e della fase di avanzamento del negoziato con tutti i risvolti. Questo è un dato oggettivo"

Poi Conte ha anche aggiunto, sempre riferendosi a Salvini:

"Il fatto che oggi la stessa persona e lo stesso partito gridino allo scandalo, è un atteggiamento irresponsabile. Il governo deve essere responsabile ed è giusto che i cittadini lo pretendano. Come lo è il governo, difendendo gli interessi nazionali in modo serio, sedendosi ai tavoli e studiando i dossier, deve esserlo anche l’opposizione: chi fa finta di nulla e suscita scandalo e delirio non è responsabile. L'opposizione sia seria e credibile, perché è così che si difendono gli interessi nazionali, maggioranza e opposizione. Altrimenti è un sovranismo da operetta"